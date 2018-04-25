Кабмин Литвы одобрил план по смягчению последствий изменения климата

В среду литовское правительство по существу одобрило проект интегрированного Национального плана действий в области энергетики и климата. В нем определяются цели Литвы в борьбе с климатическими изменениями.
Окончательный план на 2021-2030 годы, который до конца этого года будет представлен Еврокомиссии, планируется утвердить на заседании правительства 18 декабря, сообщила канцелярия правительства. Теперь план вынесен на всеобщее обсуждение.
Как говорится в сообщении, Литва будет соблюдать все обязательства, которые она приняла в рамках соглашения о слаженном развитии ООН и Парижского соглашения о борьбе с климатическими изменениями.
Эти обязательства в основном затрагивают три задачи, обязательные к выполнению к 2030 году: сократить долю выбросов парниковых газов на 40%, повысить энергоэффективность как минимум на 32,5%; увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетике до 32% (20% в 2020 году).
Перед Литвой, как и перед каждым членом ЕС, поставлены конкретные цели-показатели. К 2030 году страна должна добиться, чтобы выбросы в атмосферу сократились на 9% (по сравнению с 2005 годом), а также как минимум в 1,5 раза (по сравнению с 2017 годом) сократить интенсивность потребления энергии и повысить до 45% долю энергетики на возобновляемых ресурсах в структуре энергетики страны.
Планируется, что благодаря реализации всех намеченных мер к 2030 году в Литве выбросы в транспортном секторе сократятся на 8,1%, в сельском хозяйстве – на 9,1%, в промышленности — на 9,8%, а в секторе переработки отходов – на 52,4%.
В подготовленном правительством плане говорится, что для реализации мер потребуется около 14 млрд евро инвестиций.
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