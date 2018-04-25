Кабмин Литвы одобрил план по смягчению последствий изменения климата

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В среду литовское правительство по существу одобрило проект интегрированного Национального плана действий в области энергетики и климата. В нем определяются цели Литвы в борьбе с климатическими изменениями.

Окончательный план на 2021-2030 годы, который до конца этого года будет представлен Еврокомиссии, планируется утвердить на заседании правительства 18 декабря, сообщила канцелярия правительства. Теперь план вынесен на всеобщее обсуждение.

Как говорится в сообщении, Литва будет соблюдать все обязательства, которые она приняла в рамках соглашения о слаженном развитии ООН и Парижского соглашения о борьбе с климатическими изменениями.