Avitelos prekyba завершила сделку по приобретению Elektromarkt

По данным Реестрового центра, выручка Avitelos prekyba в прошлом году выросла на 2,9% до 33,495 млн евро, а чистая прибыль сократилась на 8,9% до 154,3 тыс. евро.

По последним данным, которые GV Group предоставила за 2016 год, доходы компании в тот период выросли в 5 раз до 27,1 млн евро, компания выбралась из убытков и заработала 133,2 тыс. евро чистой прибыли.