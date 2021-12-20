Беларусь объявила о сокращении дипломатов в Европе

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Власти Беларуси приняли решение значительно сократить численность дипломатов в своих миссиях в странах Европы. При этом число посольств и других загранучреждений останется прежним. Об этом сказал министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА в понедельник, 20 декабря.

«Ситуация на внешнем контуре Беларуси радикально меняется, меняется мир в целом, появляется много новых вызовов и угроз, на которые необходимо реагировать, в том числе и нашей стране, – объяснил Макей эту реорганизацию. – На Беларусь оказывается серьезное санкционное давление. Это тоже накладывает отпечаток на деятельность Министерства иностранных дел и загранучреждений. Мы видим, что, к сожалению, снизился уровень взаимодействия наших загранучреждений с министерствами иностранных дел стран аккредитации. Это касается в первую очередь Западной Европы».

По его словам, белорусских дипломатов перебросят на более востребованные направления – страны СНГ и «страны дальней дуги». В частности, дипломатическое присутствие Беларуси будет укреплено в Китае и Индии.