Задержаны первые граждане Литвы, незаконно переправлявшие мигрантов за рубеж

По словам вице-министра внутренних дел Кястутиса Ланчинскаса, включение литовского преступного мира в незаконную переправку людей было лишь вопросом времени, потому что это прибыльная деятельность.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

«Они пытались перевозить нелегальных мигрантов из Литвы в другую европейскую страну», — сказал вице-министр о задержанных.

По его словам, была предпринята попытка перевезти восемь человек.

По данным министра, Генеральная прокуратура в связи с переправкой нелегальных мигрантов на сегодняшний день начала 32 досудебных расследования, подозрения предъявлены 67 лицам, осуждено 38 человек.

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