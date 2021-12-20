Задержаны первые граждане Литвы, незаконно переправлявшие мигрантов за рубеж

Задержаны первые граждане Литвы, которые, согласно подозрениям, незаконно переправляли мигрантов за рубеж.
«Впервые задержаны граждане Литвы, которые участвовали в переправке нелегальных мигрантов. Эти лица связаны с миром организованной преступности», — сообщила журналистам в понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте.
«Это определенный признак того, что наш преступный мир включается в эти съемы», — сказала она.
По словам вице-министра внутренних дел Кястутиса Ланчинскаса, включение литовского преступного мира в незаконную переправку людей было лишь вопросом времени, потому что это прибыльная деятельность.
«Они пытались перевозить нелегальных мигрантов из Литвы в другую европейскую страну», — сказал вице-министр о задержанных.
По его словам, была предпринята попытка перевезти восемь человек.
По данным министра, Генеральная прокуратура в связи с переправкой нелегальных мигрантов на сегодняшний день начала 32 досудебных расследования, подозрения предъявлены 67 лицам, осуждено 38 человек.
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