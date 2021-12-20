ЕС дополнительно заказал 20 млн доз вакцины Pfizer

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Еврокомиссия достигла договоренности с компаниями Pfizer и BioNtech об увеличении объемов поставок вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте ЕС в воскресенье.

Указано, что ускоренные поставки начнутся через несколько недель.

«В первом квартале 2022 года будут доставлены дополнительно 20 млн доз вакцины (5 млн в январе, 5 млн в феврале и 10 млн в марте). Эти дозы поступят сверх уже запланированной доставки 195 млн доз BioNTech-Pfizer, что доведет общий объем поставок вакцин в первом квартале до 215 миллионов доз», – говорится в сообщении.