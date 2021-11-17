Беларусь ограничила поставки нефти в Польшу

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Беларусь начала внеплановый ремонт нефтепровода Дружба в направлении Польши. Как сообщает БелТА, ремонтные работы стартовали накануне.

«Со вчерашнего дня Гомельтранснефть начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода Дружба, ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», — рассказал представитель Транснефти Игорь Демин.

Как известно, по нефтепроводу Дружба нефть поставляетя в Европу.