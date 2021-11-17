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Как заявили в АТОР, в России растёт спрос на вакцинные туры в Европу. С момента их запуска в середине сентября интерес вырос в десятки раз, в день продаётся около 100 таких туров. Самые популярные для вакцинного туризма страны — Хорватия и Сербия.

Так, эксперты отмечают ажиотажный спрос на вакцинные туры в Хорватию, он растёт в геометрической прогрессии. Только в ноябре около 1 000 россиян отправились в Хорватию и получили вакцины. В крупнейшем центре вакцинации Загреба заявили, что из вакцинированных почти пяти тысяч иностранцев — большинство из России.

Вакцинные туры в Хорватию в РФ организует турагентство «Русский экспресс». В этой стране можно сделать прививки препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, однокомпонентной — Johnson & Johnson. В тур входит перелёт, проживание, медстраховка, трансфер в центр вакцинации, его стоимость — от 36 000 рублей (500 долларов).

Как рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин, вакцинные туры в Европу востребован у тех, кто планирует отправиться в европейские страны или США, куда въезд по российским сертификатам пока невозможен. Зачастую речь идёт о ревакцинации: граждане, привитые российским препаратом полгода-год назад делают в ЕС прививку однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson. Двухкомпонентные вакцины менее популярны, поскольку нужно приезжать в страну дважды, либо находиться там какое-то время. По словам Горина, вакцинные туры могут организовать все туроператоры, работающие на европейских направлениях.