Беларусь ограничила вывоз соли и сахара, муки и макаронных изделий

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Правительство Беларуси ввело запрет на вывоз соли, сахара и других бакалейных изделий в связи с повышенным спросом в приграничных районах, сообщила пресс-служба кабинета.

«Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В соответствии с решением правительства, теперь за пределы ЕАЭС из Беларуси можно вывозить не более 1 кг соли, сахара, муки (гречневой, пшеничной), отдельных видов крупы (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена). Ограничен вывоз растительного масла (до 1 литра), консервов мясных, молочных и рыбных, за исключением консервов для детского питания (до 3 банок).

Ограничение не распространяется на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через госграницу Беларуси.

«Предусмотрена возможность вывоза таких товаров без ограничений в случаях, определенных облисполкомами», — отмечается в сообщении.