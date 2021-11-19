Беларусь переместила мигрантов в логистический центр

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Беларусь заявила, что большинство мигрантов перемещены из лагерей на польской границе в пограничный транспортно-логистический центр. Об этом сообщает БелТА.

Мигранты покинули стихийные лагеря возле пункта пропуска Брузги и у линии польской границы. Теперь они находятся в пункте временного размещения, где их обеспечили горячим питанием, чистой водой, спальными местами в тепле, выдается сменная одежда.

Беларусь выполняет свои обещания в рамках реализации механизма, который Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом БЕЛТА заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в ответ на просьбу проинформировать об обстановке на данный момент и действиях белорусской стороны в направлении урегулирования кризиса с беженцами.

По информации агентства, мигранты «оставили границу, но надежд на открытие гуманитарного коридора не теряют».

В свою очередь в польском пограничном ведомстве подтвердили, что лагеря мигрантов опустели.

«Сегодня логово у пограничного перехода в Брузгах опустело. Белорусские службы направили иностранцев в транспортно-логистический центр, расположенный в нескольких сотнях метров», — сказано в сообщении в Twitter.

«Других таких лагерей не было… но в других местах появлялись группы, пытавшиеся пересечь границу. Посмотрим, что будет в последующие часы… В лагере все еще есть люди, но он явно становится пустым», — заявил спикер польской погранслужбы, пишет Reuters.