Беларусь подсчитала ущерб от Второй мировой войны

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В Генеральной прокуратуре Беларуси заявили, что материальный ущерб, который был нанесен стране во время Второй мировой войны, составляют не менее $500 млрд. Об этом сказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, передает БелТА.

По его словам, «после изучения всех архивных материалов, в том числе Нюрнберга, можно сказать, что эта сумма составит не менее 500 миллиардов долларов в нынешних ценах».

«Конечно, это для нас, возможно, не совсем естественная оценка — определять ту боль, те страдания людей в каких-то эквивалентах, но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы трагедии», — заявил Швед.

Весной 2021 года Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида населения страны в годы Второй мировой войны и послевоенный период. В понедельник, 26 июля, Швед встречался по этому поводу с Александром Лукашенко, который заявлял, что немцы и другие западные страны «как были нацистами, так они и остались, только формы совсем другие».