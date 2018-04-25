Беларусь подтвердила, что ограничила въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины

Фото gpk.gov.by

В четверг вечером белорусские власти подтвердили, что ограничили въезд через пограничные переходы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной.

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси объясняет эти меры напряженной эпидемиологической обстановкой в соседних странах.

«В связи со сложившейся в соседних странах эпидемиологической обстановкой Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию для отдельных категорий физических лиц через переходы на сухопутной границе с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной», – говорится в заявлении комитета.

В нем также отмечается, что эти ограничения не касаются сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, имеющих служебные паспорта, а также водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки, членов бригад международного железнодорожного сообщения.