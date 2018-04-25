В США началась вторая волна панических покупок: чем запасается народ

Накопление запасов началось медленно, весной, когда дальновидные покупатели скупили маски и дезинфицирующие средства для рук. Но как только американцы осознали, что пандемия серьезна, они опустошили полки магазинов, начиная от туалетной бумаги и до консервированного супа. Чего ждать сейчас, когда количество случаев COVID-19 снова начало расти, рассказало издание Yahhoo!.

Ритейлеры говорят, что они уже видят знаки «панических» покупок и надеются, что будут готовы. Даже когда люди не паникуют и не опустошают полки, то, как мы едим и делаем покупки, значительно изменилось за время пандемии.

Взрослые и дети гораздо больше времени проводят дома, готовят себе еду самостоятельно. Согласно сентябрьскому опросу LendingTree, средний еженедельный счет за продукты теперь составляет $190, что на 17% больше, чем до пандемии.

Счета за бакалейные товары подскочили, хотя покупатели стали реже ездить в магазин; они просто набивают свои тележки доверху в те редкие моменты, когда выходят на улицу.

Другое значительное увеличение расходов может дать ключ к разгадке причин дефицита некоторых товаров, который ждет нас этой зимой. Во время пандемии спрос на замороженные продукты и консервы резко вырос, что привелу к их нехватке.

Дефицит на товары, на которые раньше был низкий спрос

Покупатели и розничные торговцы сообщают, что некоторые товары уже сейчас в дефиците, в том числе жидкое мыло для рук, дезинфицирующие салфетки и банки для консервации (в особенности крышки для них). Некоторые из этих товаров было трудно найти еще с первой волны, и их запасы так и не восстановились.

Но вторая зимняя волна может вызвать новый дефицит, поскольку американцы проводят еще больше времени в помещении. В ходе панельной дискуссии с врачами Гарвардской медицинской школы в сентябре советник Белого дома доктор Энтони Фаучи сказал, что американцам следует подготовиться к тому, чтобы «пережить эту осень и зиму».

Помимо продуктов питания, можно ожидать дефицита:

тренажеров;

снаряжения (перчатки и другие аксессуары для занятий спортом на улице);

бытовой техники.

Как готовятся магазины

Этой зимой уровень паники может быть не таким высоким, как весной, но даже минимальные попытки запастись наперед могут усугубить и без того высокий потребительский спрос во время праздничного сезона. К счастью, магазины готовятся к этому заранее.

По словам Маклафлина, как правило, магазины используют прогнозирование спроса и отправляют новые заказы поставщикам непосредственно перед тем, как запасы в магазине заканчиваются. Но компании были застигнуты врасплох, когда клиенты начали запасаться товарами. Огромный всплеск спроса не вписывался в стандартный прогноз – и полки опустели.

«Розничные торговцы извлекли из пандемии ключевые уроки, – добавил Маклафлин. – Покупатели будут лояльны, даже если у вас нет специфических товаров (куриных ножек без кожи, мяса, маринованного в лайме), но у вас должно быть самое необходимое (куриные грудки)».