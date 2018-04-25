Беларусь позволила иностранцам совершать транзит без тестов на COVID-19

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«Интерфакс» пишет, что Беларусь с 22 октября разрешила иностранным гражданам транзитный проезд через свою территорию без справки об отсутствии коронавируса и 10-дневного карантина.

По информации Государственного пограничного комитета Белоруссии, гражданам страны при въезде тесты не нужны. При этом иностранцы должны подтвердить 24-часовой транзит документально, предъявив билет, транзитную визу Беларуси, официальное приглашение организации в государстве следования, путёвку и т. д.

При отсутствии подтверждающего документа возможность въезда в Белоруссию без справки и карантина сохранится, но гражданам придётся заполнить специальную «анкету прибывшего», в которой указать необходимость транзита в срок до 24-х часов. Такую анкету следует сохранить, а при выезде предъявить на границу.