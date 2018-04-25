Литва хотела бы создать на вильнюсской телебашне центр кибербезопасности ЕС

Страны-члены ЕС должны определиться в вопросе учреждения центра кибернетической безопасности промышленности, технологий и научных исследований блока в ноябре, это учреждение могло бы начать работу в следующем году.

Министерство обороны Литвы полагает, что в центре, оборудованном в телебашне, могли бы работать 30-50 человек.

Планируется, что вклад Литвы в течение первых пяти лет работы центра составил бы около 1 млн евро, деятельность центра будет финансироваться за счет средств бюджета ЕС.

По инициативе Литвы группа стран ЕС в этом году создают Силы быстрого кибернетического реагирования.