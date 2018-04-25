Во втором туре выборов в сейм Литвы досрочно проголосовали 7% избирателей

Досрочное голосование во втором туре парламентских выборов проходило с понедельника по четверг. В Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Расейняй была создана возможность для голосования по принципу drive-in или на мобильных пунктах для голосования, предназначенных для избирателей, находящихся в изоляции.

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В пятницу началось голосование на дому.

Во втором туре избираются 68 парламентариев в одномандатных округах, три парламентария уже избраны в 1-м туре. Еще 70 политиков прошли в сейм по партийным спискам.

Второй тур выборов состоится 25 октября.