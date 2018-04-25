Беларусь приняла ответные меры на санкции стран Балтии

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Беларусь приняла ответные меры на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

В размещенном на сайте МИД заявлении Анатолия Глаза касательно встречи президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской было отмечено, что балтийские соседи расширили санкционные списки по Беларуси. «Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», — сказал представитель МИД.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА он пояснил, что белорусская сторона составила свои санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии. В них внесли примерно по 100 чиновников из каждой страны, им теперь запрещен въезд в Беларусь.