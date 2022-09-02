Беларусь разрешила импорт некоторых фруктов и овощей из Европы

Ранее из списка уже были исключены яблоки, груши, кабачки, баклажаны, свежий болгарский перец, салат-латук, руккола, мангольд, шпинат.

Эмбарго с 1 января было введено на ввоз 18 видов продукции, в том числе мяса, молока, молочной продукции (кроме безлактозной), фруктов, орехов, колбас, овощей и кондительских изделий из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Великобритании. В конце января в список стран были добавлены Лихтенштейн и Сербия.

В конце июня правительство продлило продэмбарго до конца гда но исключило из него абрикосы, вишню, черешню, нектарины, сливы, хурму.

В Беларуси образовался дефицит запрещенных товаров и начался рост цен .

По данным Евразийской экономической комиссии, в Беларуси в первом полугодии 2022 г был зафиксирован наибольший в Евразийском экономическом союзе рост цен на сельхозпродукцию на 12,8% .