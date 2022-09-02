Союз писателей Украины предлагает закрыть в Киеве музей Булгакова

Аргументируют это предложение украинские писатели тем, что Булгаков был «идеологом» и «одной из предтеч» «русского мира» и что ярко отражается в его «опасных книжках».

Одной из таких «опасных книжек», видимо, по мнению союза писателей, является роман «Белая гвардия». В качестве аргументации в заявлении приводится цитата из романа, где Алексей Турбин говорит: «Я б вашего гетмана за устройство этой маленькой Украины повесил бы первым!.. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман…»

Ранее с Гуманитарного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко сняли мемориальную доску Михаила Булгакова.