Союз писателей Украины предлагает закрыть в Киеве музей Булгакова

Союз писателей Украины предложил закрыть дом-музей писателя Михаила Булгакова, расположенный в Киеве на Андреевском спуске.
В заявлении союза писателей предлагается открыть на этом месте музей украинского композитора Александра Кошица, который арендовал комнаты в том же доме, что Булгаков.
Аргументируют это предложение украинские писатели тем, что Булгаков был «идеологом» и «одной из предтеч» «русского мира» и что ярко отражается в его «опасных книжках».
Одной из таких «опасных книжек», видимо, по мнению союза писателей, является роман «Белая гвардия». В качестве аргументации в заявлении приводится цитата из романа, где Алексей Турбин говорит: «Я б вашего гетмана за устройство этой маленькой Украины повесил бы первым!.. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман…»
Ранее с Гуманитарного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко сняли мемориальную доску Михаила Булгакова.NEWSru.co.il