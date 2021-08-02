Беларусь резко увеличила число рейсов из Ирака на фоне кризиса миграции

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Аэропорт Минска начинает принимать самолеты еще из трех городов Ирака на фоне подозрений в том, что Беларусь намеренно разжигает миграционный кризис на границе с Литвой. Об этом сообщает Европейская правда в понедельник, 2 августа.

Сезонное расписание аэропорта Минска свидетельствует, что с начала августа начинается прием рейсов из Сулеймании, Басры и Эрбиля. Раз в неделю из каждого города будет прилетать самолет иракской национальной авиакомпании Iraqi Airways.

В частности, из Сулеймании самолеты будут летать со 2 до 25 августа, из Басры с 5 августа по 29 октября. Сообщение с Эрбилем начинается 7 августа и продлится до 30 октября.

В свою очередь из Багдада в Минск четыре раза в неделю летает авиакомпания Iraqi Airways и дважды в неделю FlyBaghdad.

Накануне в Литву с территории Беларуси прибыло 287 незаконных мигрантов — рекорд с начала миграционной кризиса. Все же итог дня оказался меньше, чем предполагалось с учетом тенденции в начале суток.