И. Шимоните просит ЕС более активно участвовать в диалоге с Ираком по кризису мигрантов

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Премьер Ингрида Шимоните говорит, что Европейский Союз вовлечен в решение миграционного кризиса в Литве, однако она просит более активной помощи в диалоге с Ираком по поводу снижения количества рейсов в Минск и возвращения в страну нелегальных мигрантов.

«Очевидно, что есть несколько вопросов, где Еврокомиссия, ведомства Евросоюза помогают Литве, и, я надеюсь, что будут больше помогать. В первую очередь, в снижении потенциального потока. Здесь наша самая большая надежда, что ЕС использует свою переговорную позицию с правительством Ирака», — сказала в понедельник журналистам И. Шимоните на общей пресс-конференции с еврокомиссаром ЕС Илвой Йоханссон.

И. Шимоните также подчеркнула важность вопроса реадмиссии в переговорах с Багдадом.

Премьер также отметила, что очень важна и практическая помощь ЕС, которая оказывается в настоящее время, ожидается, что она будет и в будущем. Это сотрудники других стран и международных организаций, переводчики.

«Мы обсудили и эту помощь, и другие виды помощи, которые может оказать ЕК. В том числе и финансовую», — добавила она.

В свою очередь И. Йоханссон признала, что для урегулирования этого кризиса «необходимо сделать больше».

„Мы должны ускорить сотрудничество“

В свою очередь И. Йоханссон признала, что при решении данного кризиса «нужно сделать больше». Она отметила, что большинство нелегалов, скорее всего, не являются беженцами, поэтому вопрос об их высылке действительно очень актуален.

«Также мы должны сделать больше, чтобы преградить путь таким рейсам в Минск. Я сообщу об этом председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйнен и главному уполномоченному по иностранным делам ЕС Жозефу Борелю, так как это охватывает не только мою компетенцию. (…) это компетенция всей ЕК — быть вместе с Литвой», — отметила еврокомиссар.

Также она добавила, что «нам необходимо ускорить наше сотрудничество, чтобы сделать больше, так как ситуация действительно создает много вызовов».

И. Йоханссон заявила, что Служба по внешним действиям ЕС также уже работает над этим. У нее есть «необходимая информация о прибывающих мигранатмх, и передает им информацию, что этот способ не является подходящим для прибытия, это не новый путь, маршрут для мигрантов».

Политик подчеркнула, что в дискуссиях Ирак и другие страны «ведут себя более конструктивно, чем ожидалось».

«Конечно, нужно продолжать эти усилия. (…) У ЕС есть много мощи в диалоге с третьими странами», — пояснила еврокомиссар.

Обсуждаются ограничения на выдачу виз

Евросоюз на прошлой неделе сообщил, что оказывает давление на Ирак о прекращении потока мигрантов через Беларусь.

И. Йохансон заявила, что она уже ранее предложила новые меры, связанные с ограничением выдачи виз гражданам третьих стран, если те не выполняют международные обязательства в решении миграционных вопросом.

„Мы используем политическое, правовое давление в отношении третьих стран», — пояснила комиссар ЕС.

Отделить беженцев от нелегальных мигрантов

Она считает, что проблемы нелегальной миграции в ЕС может снизить новый пакт о миграции и убежище, который в прошлом году представила Комиссия. Однако он должен еще быть утвержден.

«Пакт поможет сконцентрироваться на нелегальных маршрутах, чтобы обеспечить, чтобы к прибывающим нелегалам, которые не являются беженцами, применялись другие процедуры», — пояснила политик.

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекло почти 4 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции — это организованная акция минского режима против Литвы.