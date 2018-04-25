Беларусь с 1 ноября запрещает въезд иностранцам

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Беларусь с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает в субботу Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси, сообщает ТАСС.

«С 1 ноября Республика Беларусь приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19», — говорится в сообщении.

Данное ограничение не распространяется на граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Беларуси в Россию. Ограничения, вводимые с 1 ноября, не распространяются на лиц, прибывающих в Беларусь через аэропорт Минска.

Разрешен въезд для иностранцев, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, глав и участников официальных делегаций, оказывающих международную безвозмездную помощь Беларуси, водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений, членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Полный список исключений доступен на официальном сайте ведомства.