Преподобный Иоанн Рыльский

Вы когда-нибудь видели, чтобы святых изображали на деньгах? Те, кто часто ездит в Россию, скажут: «Ну конечно. На их копейках Георгий Победоносец, на тысячерублевой купюре Ярослав Мудрый».

Но Георгий на мелочи воспринимается скорее как герб Москвы, а Ярослав для большинства как портрет государственного мужа, исторической личности. К тому же канонизирован он недавно, да и не всякий россиянин носит в своем кошельке каждый день тысячерублевки. К тому же нигде не написано, что там великомученик, а там — святой благоверный князь.

А вот на самой ходовой болгарской монете в один лев изображен Иоанн Рыльский. А когда там были в ходу того же достоинства купюры, еще и надпись была «Свети Иван Рилски». Надеюсь, переводить не нужно. На монете же из-за дефицита места первое слово сокращено до «Св.»

Провоцировать вас на дискуссию о том, насколько этично на дензнаках изображать святыни, не собираюсь. Для нас это не актуально. В России некоторых это коробит, а вот в Болгарии на Иоанна Рыльского смотрят с любовью и гордостью даже на монете. Но хватит о деньгах. Для этого существуют в нашей газете другие рубрики. Давайте лучше о преподобном Иоанне, ведь 1 ноября — день его памяти.

Он родился в болгарской деревне Скрино в простой крестьянской семье в 876 году. С раннего возраста о душе его можно было бы сказать словами псалмопевца царя Давида: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» Когда ему исполняется 25 лет, после смерти родителей, Иоанн покидает родную деревню, раздарив все свое небогатое наследство и взяв с собой только кожаную ризу (о ней мы еще упомянем). И уходит в ближайший монастырь. Спустя несколько лет, когда Иоанн уже принял монашеский постриг, он уединяется в безлюдное место. Но какие-то разбойники нападают на него, избивают и прогоняют. Некоторое время он скитается по пустынным местам и монастырям, пока не набредает на гору Рила. Сейчас Рильский горный массив – центр туризма и горнолыжного спорта. А в те далекие времена на поросшую диким непроходимым лесом Рилу не ступала нога человека.

Большую часть жизни, несколько десятков лет, проводит Иоанн в этих дебрях в полном одиночестве. Жизнь его состоит из преодолений трудностей и молитвы. По его собственным словам, записанным в его завещании, «небо было ему крышей, земля – постелью, а целебные травы – пищей». На самом деле все было не так красиво: соседство диких зверей, суровые зимы в горах (1150 м над уровнем моря), тяжелый физический труд, без которого можно просто умереть с голоду, и полное одиночество. Вероятно, Иоанн несколько раз менял место, пока не поселился в пещере. Место это называется теперь Иоаннова постница.

Рыльский скрывал свои подвиги. Он предполагал всю жизнь провести в этом уединении один на один с Богом. Но человек предполагает, а Бог располагает. «Не может укрыться город, стоящий на верху горы» (Матф. 5:14). Даже такой труднодоступной и безлюдной, как Рила. Как-то пастухи пасли овец в долине реки Рильской, у подножия горы. Вдруг животные чего-то испугались и всем стадом бросились бежать на гору. Пастухи за ними. Долго им пришлось догонять овец, продираясь сквозь непролазные заросли. Совсем выбились из сил, но догнали. И увидели удивительную до умиления картину. Седобородый старец в кожаной ризе стоит с распростертыми руками, а к его ногам доверчиво льнут успокоившиеся овечки.

Дальше события развивались по знакомому нам уже сценарию. К Иоанну пошли люди, сначала из окрестных деревень и городков, потом со всей Болгарии и даже из Византии. Кто за советом и духовной помощью, кто – чтобы стать учеником и соратником. Вскоре возникает Рыльский монастырь. Чтобы повидать игумена, сюда приходит сам царь Петр. Он, кстати, к концу жизни удалился в монастырь и написал несколько религиозных сочинений под именем Черноризец Петр. За свою благочестивую жизнь был канонизирован Болгарской Церковью.

Иоанн нередко покидал свое детище и уединялся для беседы с Богом. Скончался он мирно в возрасте 70 лет 18/31 августа и был похоронен недалеко от своей пещеры. Через некоторое время мощи были вскрыты. Они оказались нетленными и благоухали. Как великую святыню (они изгоняли бесов и исцеляли) их перенесли в Средец. Так тогда называлась София.

В XII веке венгерский король Белла III в качестве военного трофея забрал мощи к себе. Но вскоре вернул обратно в Софию. Потом их переносят в Тырново, которое становится столицей Болгарии, освободившейся от византийского ига. А 1 ноября (19 октября по ст.ст.) 1469 г. они навсегда возвращаются в Рыльский монастырь.

Под покровительством основателя обитель существует до сих пор. Во времена турецкого ига она становится центром православия, болгарского языка и культуры, центром освободительного и просветительского движения. Рыльские монахи-таксидиоты вдоль и поперек обходили Болгарию, создавая школы, обучая детей грамоте, а взрослым помогая сохранить родную веру и язык.

Вот потому-то Иоанна Рыльского, основателя монастыря-просветителя и хранителя болгарского народа, так любят и почитают. А болгарский лев с портретом преподобного – одна из самых твердых европейских валют. Но это к слову.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви