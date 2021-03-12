Беларусь сообщает о намерениях испытать энергетическую систему страны

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Беларусь в пятницу информировала о планирующихся испытаниях на энергетических объектах этой страны, сообщает литовский оператор электропередающей системы Litgrid, который получил письмо оператора соседней страны.

В письме содержится просьба согласовать в связи с испытаниями отключение всех четырех соединяющих энергосистемы Литвы и Беларуси линий в 330 киловольт и подключение их 5-11 апреля.

Белорусский оператор также указывает, что испытания энергосистемы Беларуси будут проводиться в целях дать оценку надежности работы электроэнергетической системы Беларуси с учетом планирующегося выхода энергосистем стран Балтии из системы IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ) и намечающимся началом эксплуатации Белорусской АЭС.