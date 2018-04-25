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Беларусь упрощает визовый режим с Евросоюзом

Фото pixabay.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил подписать соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и об реадмиссии. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, пишет ТАСС.

«Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии», — сказал он.

Пресс-секретарь МИД также напомнил, что в интересах развития туризма, экономического и инвестиционного сотрудничества Президент Беларуси в течение последних лет принял серьезные решения по упрощению въезда в Беларусь граждан зарубежных государств, в том числе Европейского союза. «Наилучшей оценкой результативности таких односторонних шагов, свидетельствующих об открытости нашей страны, стало увеличение количества въезжающих туристов в Беларусь. Порядка полумиллиона иностранных граждан воспользовались режимом безвизового въезда с момента его введения, подавляющее их число — граждане Европейского союза», — заметил Анатолий Глаз.

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС предполагает снижение стоимости «шенгена» с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Стороны планировали подписать документ осенью. Сообщалось, что это может произойти во время планируемого визита в Беларусь верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

korrespondent.net

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