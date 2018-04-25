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В Украину отправилась группа литовских военных инструкторов

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В четверг в Украину отправилась группа из одиннадцати литовских военных инструкторов, которая примет участие в военной учебной операции.

Группа офицеров и унтер-офицеров сухопутных сил сконцентрируется на надзоре за коллективной подготовкой украинских инструкторов и консультациях, сообщило Министерство обороны Литвы. 

В Международном учебном центре на Яворовском полигоне литовские военные вместе с союзниками помогают украинцам реформировать и укреплять их вооруженных силы, а также приблизиться к стандартам НАТО.

Инструкторы будут участвовать в организации индивидуальных и коллективных учений, учат планированию операция по стандартам НАТО и процедурам управления.  

BNS

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