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Москва и Таллинн планируют укрепить культурные связи

Фото CC BY-SA 3.0, Link

В среду вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев принял в Таллиннской городской управе делегацию мэрии Москвы, московские чиновники на этой неделе посещают Эстонию и Латвию с целью налаживания культурных и рабочих связей в этих странах, сообщает пресс-служба Таллинской мэрии.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества преимущественно в сфере культуры и искусства, молодежной политики и спорта, передала пресс-служба горуправы.

«Столица Эстонии уже два десятка лет поддерживает конструктивные рабочие контакты с мэрией Санкт-Петербурга – Северной столицы России. «Петербургские встречи в Таллинне» и «Таллиннские встречи в Санкт-Петербурге» стали уже традиционным форматом культурного сотрудничества, который тепло принимают жители обоих городов. На сегодняшней встрече мы обсуждали, в числе прочего, возможности заложить основы для аналогичного сотрудничества между Таллинном и Москвой», — отметил Белобровцев.

Глава московской делегации Сергей Черёмин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, пригласил представителей Таллинна также принять участие в целом ряде международных мероприятий, проводимых Правительством Москвы. «Мы были бы заинтересованы также в дальнейшем более активно обмениваться опытом развития городской среды, идеями и современными методами решения социальных вопросов, а также концепциями работы с молодежью»,- заявил Черёмин.

«Таллинн готов обсуждать и реализовывать совместные культурные, образовательные и социальные проекты, которые послужат на благо жителей Таллинна и Москвы», — подчеркнул Белобровцев.

Встреча продолжалась около часа. Стороны договорились вернуться к обсуждению поднятых на встрече вопросов уже в рабочем режиме.

baltic-course.com

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