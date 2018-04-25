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Эстония начнет взимать пошлину с украинцев и белорусов за долгосрочные визы

Фото из открытых источников

Гражданам Украины и Беларуси, которые на протяжении последних лет были освобождены от необходимости платить пошлину при оформлении долгосрочных эстонских виз, теперь снова придется платить за эту услугу, и государство рассчитывает таким образом пополнить госбюджет на 2 млн евро. Соответствующий законопроект находится в настоящее время на межведомственном согласовании, сообщил в четверг новостной портал ERR.ee.

В пресс-службе Министерства иностранных дел пояснили, что принципиальное решение по этому вопросу было принято при обсуждении бюджетной стратегии весной 2019 года.

«Поскольку с июня 2017 года для въезда в Европейский союз гражданам Украины с биометрическими паспортами виза не требуется, а бесплатная долгосрочная виза в основном выдается для работы, наличие исключения для граждан Украины при взимании госпошлины больше не обосновано», — сказала представитель министерства Лийза Тоотс, добавив, что в индивидуальных случаях по-прежнему сохранится возможность освободить граждан Украины от уплаты пошлины.

Аналогичное исключение, действовавшее с 2011 года, будет отменено и для граждан Беларуси. «Подобно Украине, для граждан Беларуси по-прежнему останется возможность делать, при необходимости, исключения, и Эстонии продолжит всесторонне поддерживать программу Восточного партнерства ЕС», — сказала Тоотс.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, бесплатные визы способствовали развитию связей с Украиной и Беларусью, но создали определенную дискриминацию для граждан других третьих стран.

«Предприятия, которые хотели нанять работников из других стран за пределами ЕС, тем самым оказались в худшем положении. В результате усилилось давление предпринимателей на государство, которые просили отменить пошлину за долгосрочную визу и для граждан других стран, что с точки зрения государства неразумно в долгосрочной перспективе», — говорится в пояснительной записке.

Помимо восстановления платы за оформление виз, вырастут и пошлины за совершение различных действий в иностранных представительствах, которые всегда стоят на 30 евро больше, чем пошлина за аналогичную процедуру в Эстонии. Кроме того, будет введена плата за прием ходатайств, выдачу документов в иностранных представительствах или через почетного консула Эстонии.

Министр финансов Мартин Хельме сообщил ERR, что, по расчетам МИД, после повышения этих госпошлин поступления в госбюджет увеличатся примерно на 2 млн. евро.

По его словам, повышение пошлин за выдачу водительских прав, разрешений на оружие, штрафов и пр. в правительстве не обсуждалось и никто таких предложений не вносил. «Попробуем все-таки брать деньги с иностранцев, а не с эстонцев», — сказал глава минфина.

baltic-course.com

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