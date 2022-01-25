«Беларуськалий» заявил, что потребует возместить убытки из-за расторжения договора с LTG

Nuotrauka BNS/ Andrius Ufartas

В связи с тем, что группа Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai (LTG)) с 1 февраля расторгает договор с включенным в санкционные списки США одним из крупнейших в мире производителем и экспортером калийных удобрений «Беларуськалий», последний заявил о намерении потребовать возмещения всех возможных понесенных от этого убытков.

Компания Lietuvos gelezinkeliai подтвердила BNS, что получила письмо «Беларуськалия» с требованием выполнять договорные обязательства.

«Белорусская компания указывает, что в том случае, если LTG нарушит договор, она оставляет за собой право требовать полного возмещения понесенных убытков, включая и прямые убытки, и возможные компенсации прямым и косвенным партнерам во всех странах мира, и упущенной выгоды. О том, на какие суммы будут иски и где они будут предъявлены, в письме не упоминается», — указала LTG в комментарии для BNS.

«Беларуськалий» в последнее время не реагирует на запросы BNS и не отвечает на заданные ему вопросы.

Группа LTG на минувшей неделе сообщила, что 17 января официально информировала «Беларуськалий» о постановлении правительства с 1 февраля расторгнуть договор компаний.

Правительство надеется, что его решение поможет избежать особенно больших убытков, если «Беларуськалий» предъявит иски в судах.

Бывший глава LTG Мантас Бартушка говорил, что расторжение договора с «Беларуськалием» грозит предприятию исками на сотни миллионов евро и даже банкротством.

В соответствии с подписанным в 2018 году и действующим до конца 2023 года договором, LTG перевозит в год около 11 млн тонн калийных удобрений. По договору его можно расторгнуть, уведомив об этом за 12 месяцев.

8 декабря прошлого года вступили в силу санкции США для «Беларуськалия», однако удобрения по-прежнему транспортируются через Литву. 1 апреля вступят в силу введенные в начале декабря прошлого года санкции США и для «Белорусской калийной компании».

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