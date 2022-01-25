Избран новый председатель ПАСЕ

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Нидерландский сенатор Тини Кокс стал новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом стало известно по итогам голосования на первом заседании зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге в понедельник, 24 января.

За Кокса проголосовали 164 депутата ассамблеи. Его единственная соперница на этих выборах – глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Верховной Рады от партии Слуга народа Мария Мезенцева получила 80 голосов.

Тини Кокс является членом нидерландской Социалистической партии и главой группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ. Он сменил на этом посту бельгийского сенатора Хендрика Дамса. Глава ПАСЕ избирается на два года из числа представителей ассамблеи с правом переизбрания еще на один срок.

Ранее в понедельник стало известно, что Украина оспорила полномочия делегации РФ в ПАСЕ. Это предложение поддержали Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша.