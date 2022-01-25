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Избран новый председатель ПАСЕ

Фото sp.nl

Нидерландский сенатор Тини Кокс стал новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом стало известно по итогам голосования на первом заседании зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге в понедельник, 24 января.

За Кокса проголосовали 164 депутата ассамблеи. Его единственная соперница на этих выборах – глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Верховной Рады от партии Слуга народа Мария Мезенцева получила 80 голосов.

Тини Кокс является членом нидерландской Социалистической партии и главой группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ. Он сменил на этом посту бельгийского сенатора Хендрика Дамса. Глава ПАСЕ избирается на два года из числа представителей ассамблеи с правом переизбрания еще на один срок.

Ранее в понедельник стало известно, что Украина оспорила полномочия делегации РФ в ПАСЕ. Это предложение поддержали Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша.

korrespondent.net

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