«Белавиа» прекращает перевозить граждан Афганистана рейсами из Турции

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Национальная белорусская авиакомпания «Белавиа» перестает перевозить граждан Афганистана рейсами из Турции в Беларусь, сообщает ее пресс-служба, передает ТАСС.

Ранее в «Белавиа» сообщили, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимают на рейсы из этой страны в Беларусь граждан Ирака, Сирии, Йемена.

Миграционный кризис на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону и предпринимают попытки попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.