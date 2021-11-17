Статистика COVID-19 в Литве: 2151 новых случаев, 19 смертей, 2,4 тыс. первых доз

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За минувшие сутки в Литве был выявлен 2151 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Среди умерших 16 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2390 человек, полную схему прививки завершили 10 тыс. 902 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1747 пациентов с COVID-19 — на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 154 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 7,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1188,3 случая. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 11,5%.