В Италии задержаны более сотни участников мафиозной группировки

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В Италии правоохранители задержали более сотни человек в рамках расследования деятельности крупной мафиозной группировки Ндрангета. Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что спецоперации прошли в трех регионах — Калабрии, Тоскане и Ломбардии.

Задержанным выдвинуты подозрения в вымогательстве, незаконном хранении оружия, торговле наркотиками, производстве и сбыте наркотиков, налоговом мошенничестве и коррупции.

Ранее сообщалось, что в Италии завершился крупнейший за 30 лет суд над мафией.