Белорусы и сегодня спрашивают – «За что?»

Фото Артура Своробовича.

В Вильнюсском старом театре (ул. Й. Басанавичюса, 13, Вильнюс) 29 октября в 18.30 на сцене М8 (вход с ул. Миндауго) будет показан спектакль «За что?» («Театр Августа»). 29 октября – трагический день в истории Беларуси… Он также известен как Ночь поэтов, Ночь расстрелянных поэтов или Черная ночь.

Именно в ночь с 29 на 30 октября 1937 года в Минске, в районе Куропатского леса, головорезы НКВД убили 132 человека, в том числе 22 известных белорусских писателя и поэта, а также десятки ярких деятелей науки, культуры, искусства и политики межвоенной Беларуси. Среди расстрелянных поэтов: Алесь Дударь, Изи Харик, Анатолий Вольный, Михась Чарот… О трагических судьбах, поэзии этих поэтов и говорится в спектакле.

Андрюс Даряла. Фото из личного архива.

А. Даряла уже не первый раз берется за сценическую интерпретацию произведений белорусской драматургии. В июне 2022 года на фестивале Вильнюсского старого театра «Территория слова» родилась идея спектакля «За что?». Пьеса переносит зрителей в ночь на 29 октября 1937 года, когда поэты, переводчики и другие деятели белорусской культуры были убиты агентами НКВД в окрестностях Куропатского леса. Имена поэтов, звучащие в спектакле, так или иначе были связаны с белорусским театром. Некоторые из них были переводчиками пьес, другие писали для театра. Стихи, отобранные для спектакля, остаются актуальными и сегодня. «Эти люди, скорее всего, знали больше — поэтому их и убили», — утверждает режиссер А. Даряла. А о том, что геноцид продолжается, свидетельствует факт, шокировавший режиссера — у российских чиновников в Украине были обнаружены списки имен учителей украинского языка….

К сожалению, многие белорусские пьесы являются маргинальными, в некотором смысле «оккупированными», угнетенными, и все же мир должен знать о них. Это отправная точка А. Дарелы как режиссера спектакля. Режиссер не сомневается, что белорусские драматурги — одни из лучших, поэтому их имена и сегодня звучат на фестивалях современной драматургии.

Вспоминая о советской эпохе, режиссер не сомневается, что этот период нанес большой ущерб и травмировал жителей оккупированных стран. «Цель тогда была одна: создать советского человека без корней, и это было сделано путем уничтожения культуры и традиций», – подчеркивает А. Даряла. Увы, приходится признать, что эта система уничтожила культурную и политическую элиту белорусского народа.

В спектакле заняты актеры из Гродно, которых уволили из театра за их политические взгляды после протестов в 2020 году. Они покинули Беларусь и приехали в Вильнюс, получив творческую стипендию и создав коллектив «Театр Августа». Актеры сразу согласились стать участниками спектакля. Они очень ответственно и бережно подошли к материалу пьесы – это их личная боль, их история. Творческий процесс спектакля был инициирован актерами, которые вдохновили режиссера Андрюса Даряла на постановку. Андрюс начал собирать и обрабатывать материал – так и родилась основная идея драмы.

Финал спектакля будет немного отличаться от задуманного – зрители услышат клятву белорусских бойцов полка Калиновского, воюющих за Украину, в которой содержится намерение освободить Беларусь и отомстить за всех замученных. Финальный текст -знаковый и обнадеживающий. «Так и будет!», – утверждает режиссер А. Даряла. Спектакль рассчитан на литовских зрителей, которые не знакомы с творчеством белорусского подполья.

По словам руководителя Вильнюсского старого театра Ольги Полевиковой: «Мы не знакомы с белорусским культурным полем. Я верю, что, когда режим и ситуация в Беларуси изменятся, они снова нас удивят своей самоотдачей, эстетикой, пониманием мира».

Спектакль «Театра Августа». Режиссер, автор инсценировки — Андрюс Даряла; художник — Татьяна Доряло. В спектакле заняты: Виталий Леонов, Анна Зузо-Иванова, Наталья Леонова, Василий Минич, Вероника Минич, Нателла Белугина.

Спектакль идет на русском и белорусском языках

Пресс-релиз подготовила Лаурина Лопайте