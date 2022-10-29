МАГАТЭ планирует визит в Украину в ближайшие дни

Пресс-конференция в Запорожье, справа — глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии. Фото: flickr.com/IAEA Imagebank

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе проверят два ядерных объекта в Украине после письменного запроса украинского правительства. Об этом в своем заявлении сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Сообщается, что запрос от Украины с приглашением инспекторов поступил после кампании по дезинформации со стороны РФ о том, что в Украине создают «грязную бомбу».

Цель визита экспертов агентства — обнаружить любую деятельность и материалы, которые связаны с разработкой «грязных бомб».

Гросси отметил, что месяц назад МАГАТЭ проинспектировало один из ядерных объектов в Украине, где не было обнаружено никакой ядерной деятельности или подобных материалов.

«Инспекторы МАГАТЭ будут проводить независимую проверку в этих местах в соответствии с соглашением о гарантиях Украины для обнаружения любого переключения ядерного материала, находящегося под гарантиями, любой незаявленной продукции», — сказал Гросси.

Напомним, Россия начала вбрасывать информацию о якобы «провокации» Украины еще 23 октября. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил, что Украина собирается использовать «грязную бомбу».

Начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов в телефонных разговорах с начальником Штаба обороны Британии и главой комитета начальников штабов США рассказал им о «грязной бомбе», которую якобы создает Украина, но ни один, ни другой ему не поверили.