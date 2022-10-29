СРФП: около 90% операторов виртуальных валют не предоставляют обязательной информации

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Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы, которая провела анализ сектора виртуальных валют, сообщила, что выявила угрозы и проводит проверки.

СРФП установила, что из 195 проанализированных операторов около 90% не предоставляет обязательной информации службе.

По словам директора СРФП Роландаса Кишкиса, в этом году наблюдается самый большой скачок в создании операторов виртуальной валюты в Литве.

«К середине октября текущего года уже 788 компаний сообщили о начале своей деятельности. Однако почти 90% проанализированных компаний ни разу не предоставили СРФП информацию о подозрительных денежных транзакциях или транзакциях, равных или превышающих 15 тыс. евро. В этом мы видим риск того, что ненадлежащее выполнение мер по предотвращению отмывания денег может создать среду для совершения преступных действий», — отметил директор СРФП Роландас Кишкис.

По его словам, такие риски частично подтверждаются плановыми проверками компаний, предоставляющих услуги операторов виртуальной валюты, — они показали, что компании не реализуют все меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, а некоторые компании имеют серьезные профилактические пробелы в своей деятельности.

Согласно положениям Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, операторы виртуальной валюты должны сообщать СРФП о назначенных руководящих лицах, ответственных за осуществление предотвращения отмывания денег и сотрудничество с СРФП, а также о подозрительных денежных операциях или транзакциях, предоставлять отчеты по операциям с наличными и виртуальной валютой, сумма которых равна или превышает 15 тыс. евро.

В ходе отраслевого анализа деятельности 195 компаний было установлено, что компаниями операторов виртуальной валюты в основном управляют граждане Литвы (30 компаний, из которых 13 созданы для продажи), за ними следуют граждане Великобритании (13), Кипра (12), России (11 ), Эстонии (10), Латвии (10), граждане Украины (10), Франции (9) и Соединенных Штатов Америки (7), а также граждане других стран, таких как Индия, Австралия, Канада, Объединенные Арабские Эмираты Эмираты.

Было установлено, что большинство — более 80% компаний — не имеет ни одного сотрудника, о котором нужно сообщить Фонду социального страхования. Почти 12% й компании имеет всего по одному сотруднику, и только около 7,7% имеет более одного сотрудника.

Клиентура проанализированных компаний состоит в основном из граждан стран, не входящих в Европейский Союз.

По мнению СРФП, отсутствие места работы, сотрудников, счетов в финансовых учреждениях, минимальный размер уставного капитала, управление этими компаниями иностранцами и очень малое количество клиентов среди граждан Литвы свидетельствуют об отсутствии реальной связи с Литвой компаний, созданных для деятельности операторов виртуальной валюты.

Как указывает СРФП, по мере расширения сектора возрастает риск того, что деятельность может быть использована для отмывания денег и финансирования терроризма.

В настоящее время проверены четыре компании операторов виртуальной валюты и четыре лица, предоставляющие услуги по созданию компаний. В деятельности всех проверенных компаний выявлены нарушения.

Данные, установленные в ходе проверок, будут дополнительно проверены комиссией, которая решит, являются ли нарушения серьезными, и назначит соразмерные меры воздействия.

По данным службы, с ноября вступят в силу изменения, которые ужесточат условия работы операторов виртуальной валюты в Литве. Поэтому вполне вероятно, что большинство компаний больше не будут соответствовать установленным требованиям, особенно в отношении уставного капитала, топ-менеджеров, управленческого персонала и оперативной связи с Литвой.

Поправки также устанавливают более подробные требования к идентификации клиентов. Он предусматривает увеличение уставного капитала поставщиков услуг до 125 тыс. евро, требования к управлению сотрудниками — они должны будут быть постоянными жителями Литвы, представлять только одну компанию или группу компаний.

Ужесточается лимит идентификации клиентов при финансовых транзакциях, клиенты должны будут идентифицироваться, когда сумма разовых транзакций равна или превышает 700 евро.

За систематические, грубые или неоднократные нарушения Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма СРФП может выносить предупреждения, другие меры принуждения или штрафы в размере до 1,1 миллиона долларов в отношении обязанных лиц, не являющихся финансовыми учреждениями. евро.

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