Белый дом: КНР «понесет последствия», если поможет РФ обойти санкции

Китай «понесет последствия», если поможет Москве обойти санкции, связанные с войной в Украине, предупредил представитель Белого дома, передает Польское радио.
В понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретится в Риме с высокопоставленным китайским дипломатом Ян Цзечи и, согласно источникам в Белом доме, должен предупредить о возможности экономических санкций против Китая, если он поможет России в ее войне против Украины.
В воскресенье Россия запросила у Китая военную технику. Это вызвало опасения, что Пекин может подорвать западные санкции, направленные на то, чтобы помочь украинским вооруженным силам защитить свою страну, говорят официальные лица США, которых цитирует Reuters.
Посольство Китая в Вашингтоне опровергло данные сообщения.
Китайские компании, выступающие против ограничений США на экспорт в Россию, могут быть отрезаны от американского оборудования и программного обеспечения, необходимого им для производства своей продукции, заявила на прошлой неделе министр торговли США Джина Раймондо.
Как отмечает агентство Reuters, Китай является крупнейшим экспортером в мире, крупнейшим торговым партнером Европейского союза и крупнейшим поставщиком товаров в США, при этом любое давление на китайскую торговлю может обернуться эффектом домино для экономики США и их союзников.
В воскресенье Салливан заявил в интервью CNN, что Вашингтон внимательно следит за тем, в какой мере Пекин будет оказывать возможную экономическую или материальную поддержку России. Салливан сказал, что, по данным разведки США, Китай знал о планах России предпринять военные действия в Украине, но, вероятно, не знал о масштабах планированного Россией вторжения в Украину.
Пекин, ключевой торговый партнер России, отказался назвать действия Москвы вторжением, хотя китайский лидер Си Цзиньпин на прошлой неделе призвал все стороны к «максимальной сдержанности» и выразил обеспокоенность влиянием западных санкций на мировую экономику.
Дэниел Рассел, который служил высокопоставленным дипломатом США в Восточной Азии при президенте Бараке Обаме и имеет тесные связи с администрацией Байдена, назвал перспективу того, что Китай будет играть посредническую роль в прекращении войны в Украине, «нереалистичной».