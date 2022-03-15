Белый дом: КНР «понесет последствия», если поможет РФ обойти санкции

Посольство Китая в Вашингтоне опровергло данные сообщения.

Китайские компании, выступающие против ограничений США на экспорт в Россию, могут быть отрезаны от американского оборудования и программного обеспечения, необходимого им для производства своей продукции, заявила на прошлой неделе министр торговли США Джина Раймондо.

Как отмечает агентство Reuters, Китай является крупнейшим экспортером в мире, крупнейшим торговым партнером Европейского союза и крупнейшим поставщиком товаров в США, при этом любое давление на китайскую торговлю может обернуться эффектом домино для экономики США и их союзников.

В воскресенье Салливан заявил в интервью CNN, что Вашингтон внимательно следит за тем, в какой мере Пекин будет оказывать возможную экономическую или материальную поддержку России. Салливан сказал, что, по данным разведки США, Китай знал о планах России предпринять военные действия в Украине, но, вероятно, не знал о масштабах планированного Россией вторжения в Украину.

Пекин, ключевой торговый партнер России, отказался назвать действия Москвы вторжением, хотя китайский лидер Си Цзиньпин на прошлой неделе призвал все стороны к «максимальной сдержанности» и выразил обеспокоенность влиянием западных санкций на мировую экономику.

Дэниел Рассел, который служил высокопоставленным дипломатом США в Восточной Азии при президенте Бараке Обаме и имеет тесные связи с администрацией Байдена, назвал перспективу того, что Китай будет играть посредническую роль в прекращении войны в Украине, «нереалистичной».

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