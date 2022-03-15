Шимоните сомневается в будущем Lifosa, компания утверждает, что может обойтись без России

«Единственное сырье, которое до этой поры поставлялось из России, был аммиак», — добавил он.

По его словам, компания готова продолжать деятельность без сырья из России и обеспечивать им себя из других стран.

«Пока не приспособлена инфраструктура для доставки аммиака через порты Силламяэ и Вентспилса, при появлении возможности мы готовы купить все его количество у Achema. Так что Lifosa готова продолжать деятельность и обеспечивать себя всем необходимым сырьем из государств Евросоюза и из других третьих стран», — сказал представитель компании.

В 2020 году Lifosa покупала сырье у российской компании «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», «Новомосковской акционерной компании «Азот», производящей аммиак, азот и минеральные удобрения, у производителя продукции химической промышленности «Новомосковский хлор», а также у связанной с акционером кедайнского предприятия швейцарской EuroChem trading, при этом совокупная стоимость закупок у российских компаний превышала 45 млн евро, а у швейцарской компании — 6,9 млн евро, говорится в отчете предприятия за 2020 год.

Шимоните во вторник сказала, что сомневается в дальнейших перспективах Lifosa,так как у предприятия есть проблемы не только в связи с применением санкций к ее владельцу, но и с поставками российского сырья.

Счета компании были заморожены в минувший четверг после того, как Евросоюз ввел санкции против российского олигарха Андрея Мельниченко, косвенного владельца Lifosa.

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