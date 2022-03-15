Шимоните сомневается в будущем Lifosa, компания утверждает, что может обойтись без России

После того, как премьер Ингрида Шимоните подвергла сомнению перспективы дальнейшей деятельности кедайнской компании по производству фосфорных удобрений Lifosa, потому что она не сможет обойтись без российского сырья, представители компании говорят, что она может действовать и без него — большую часть сырья она импортирует с других рынков.
Представитель Lifosa утверждает, что в России до этой поры они покупали небольшую часть сырья, необходимого для производства основной продукции — фосфорных удобрений.
«Большая часть фосфатного сырья, около 60%, компании поставляется из Южно-Африканской Республики, Сенегала, Алжира, Марокко. Основные поставщики серы — Казахстан и Узбекистан. Все необходимое количество извести поставляется из Польши и Чехии, гидроксида — из Испании, а карбамид Lifosa покупает у компании Achema», – сказал BNS специалист компании по связям с общественностью Наурис Вилькявичюс.
«Единственное сырье, которое до этой поры поставлялось из России, был аммиак», — добавил он.
По его словам, компания готова продолжать деятельность без сырья из России и обеспечивать им себя из других стран.
«Пока не приспособлена инфраструктура для доставки аммиака через порты Силламяэ и Вентспилса, при появлении возможности мы готовы купить все его количество у Achema. Так что Lifosa готова продолжать деятельность и обеспечивать себя всем необходимым сырьем из государств Евросоюза и из других третьих стран», — сказал представитель компании.
В 2020 году Lifosa покупала сырье у российской компании «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», «Новомосковской акционерной компании «Азот», производящей аммиак, азот и минеральные удобрения, у производителя продукции химической промышленности «Новомосковский хлор», а также у связанной с акционером кедайнского предприятия швейцарской EuroChem trading, при этом совокупная стоимость закупок у российских компаний превышала 45 млн евро, а у швейцарской компании — 6,9 млн евро, говорится в отчете предприятия за 2020 год.
Шимоните во вторник сказала, что сомневается в дальнейших перспективах Lifosa,так как у предприятия есть проблемы не только в связи с применением санкций к ее владельцу, но и с поставками российского сырья.
Счета компании были заморожены в минувший четверг после того, как Евросоюз ввел санкции против российского олигарха Андрея Мельниченко, косвенного владельца Lifosa.
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