«Обнуление» сроков Лукашенко: в Беларуси вступили в силу изменения в Конституцию

Как пишет БЕЛТА за принятие изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь якобы проголосовало 4 440 813 граждан. Это 82,86% от общего числа людей, принявших участие в голосовании.

Изменения в Конституцию Беларуси

Пожалуй, самые актуальные изменения в условиях, когда Россия уже 20-й день ведет войну против Украины, в том числе используя для этого территорию Беларуси, это статья 18: «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств».

Также важнейшая из поправок – закрепление в проекте Конституции статуса Всебелорусских народных сборов, существующих с 1996 года, но все это время не имеющих нормативной основы своей деятельности.

Также поправки предполагают, что человек не может занимать президентский пост в Беларуси более чем два срока, но эта норма начнет действовать после вступления в должность новоизбранного главы государства. То есть после нынешней каденции Александр Лукашенко гипотетически сможет править с 2025 года еще 10 лет.

Интересно, что для экс-президентов Беларуси в проекте Конституции заложили особые гарантии безопасности. Бывших глав государств нельзя преследовать за действия, совершенные ими во время исполнения обязанностей. Более того, им гарантируют место делегата ВНР и пожизненное членство в Совете Республики.

Никто, кроме Александра Лукашенко, не может занимать несколько должностей одновременно. Лукашенко имеет право оставаться и президентом, и председателем собрания.

Если президент погибнет насильственной смертью, то в Беларуси сразу вводится чрезвычайное или военное положение, а решение принимает Совет безопасности под руководством председателя Совета Республики.

Новым кандидатам в президенты не так повезло. Они должны последние 20 лет прожить в Беларуси и не иметь вида на жительство за рубежом. Это лишает шанса на баллотирование многих оппозиционеров, покинувших страну из-за угрозы репрессий.

Кроме того, Беларусь отказалась от безъядерного статуса. На референдуме в Беларуси 27 февраля за внесение изменений в Конституцию проголосовали 65,16% избирателей.

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