Сейм против снижения НДС на продукты питания, электричество и газ

Сейм Литвы не будет рассматривать предложение о применении льготного тарифа налога на добавленную стоимость (НДС) на все продукты питания.
Парламентарии во вторник не приняли к рассмотрению поправку к Закону о НДС. Ее инициатор, член Фракции регионов Литвы Йонас Пинскус отклонил претензии оппозиции, что выгоду от снижения НДС заберут себе торговые компании: «В Польше торговцы этого не сделали».
Председатель Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас напомнил, что в Польше действует налог для крупных торговых сетей, который и влияет на их поведение.
По подсчетам Маяускаса, если ввести льготный НДС, то госбюджет недополучит около 400 млн евро.
Он предлагает снизить подоходный налог для физических лиц, увеличить не облагающиеся налогами доходы, повысив тем самым доходы жителей, чтобы они сами решали, на что потратить деньги.
Налог на добавленную стоимость (НДС) на электроэнергию и природный газ, а также дрова и другую древесину, используемую населением для отопления, пока не будет снижен.
Председатель комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас подсчитал, что из-за снижения НДС на эту продукцию с 21 до 5 процентов, потери бюджета достигнут более 100 млн. евро.
«Убытки от снижения тарифа НДС на электроэнергию составят 55 млн., на природный газ — 44 миллиона евро, на дрова и древесину — 1,3 млн евро» — сказал он на заседании Сейма.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено