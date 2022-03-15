Сейм против снижения НДС на продукты питания, электричество и газ

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Сейм Литвы не будет рассматривать предложение о применении льготного тарифа налога на добавленную стоимость (НДС) на все продукты питания.

Парламентарии во вторник не приняли к рассмотрению поправку к Закону о НДС. Ее инициатор, член Фракции регионов Литвы Йонас Пинскус отклонил претензии оппозиции, что выгоду от снижения НДС заберут себе торговые компании: «В Польше торговцы этого не сделали».

Председатель Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас напомнил, что в Польше действует налог для крупных торговых сетей, который и влияет на их поведение.