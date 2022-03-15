Науседа: с СК договорено увеличить количество совместных военных учений

С Соединенным Королевством договорено увеличить количество совместных военных учений, говорит литовский президент Гитанас Науседа.
Он сказал это после состоявшейся во вторник в Лондоне встречи с премьером этой страны Борисом Джонсоном, сообщает президентский офис.
Во время встречи обсуждалось, как увеличить присутствие Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Балтийском регионе, учения на море, в воздухе и на суше, а также взаимодействие с размещенными в регионе силами НАТО.
«Силы СК существенным образом участвуют в деятельности JEF, мы хотим, чтобы их было больше в Литве и во всем Балтийском регионе. Мы договорились о задачах военного сотрудничества на ближайший период, прежде всего об увеличении количества совместных военных учений» — сказал Науседа для пресс-релиза.
В Лондоне в эти дни проходила встреча глав государств-членов JEF, на ней обсуждалась военная помощь Украине и санкции для начавшей войну в этой стране России.
Командование JEF осуществляет Соединенное Королевство.
Литва выделяет в эти силы единицу ротной численности, которая действует в составе боевой группы датских вооруженных сил.
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