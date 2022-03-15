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Науседа: с СК договорено увеличить количество совместных военных учений

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

С Соединенным Королевством договорено увеличить количество совместных военных учений, говорит литовский президент Гитанас Науседа. 

Он сказал это после состоявшейся во вторник в Лондоне встречи с премьером этой страны Борисом Джонсоном, сообщает президентский офис. 

Во время встречи обсуждалось, как увеличить присутствие Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Балтийском регионе, учения на море, в воздухе и на суше, а также взаимодействие с размещенными в регионе силами НАТО. 

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«Силы СК существенным образом участвуют в деятельности JEF, мы хотим, чтобы их было больше в Литве и во всем Балтийском регионе. Мы договорились о задачах военного сотрудничества на ближайший период, прежде всего об увеличении количества совместных военных учений» — сказал Науседа для пресс-релиза. 

В Лондоне в эти дни проходила встреча глав государств-членов JEF, на ней обсуждалась военная помощь Украине и санкции для начавшей войну в этой стране России. 

Командование JEF осуществляет Соединенное Королевство. 

Литва выделяет в эти силы единицу ротной численности, которая действует в составе боевой группы датских вооруженных сил. 

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt
Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt
Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt
Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

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