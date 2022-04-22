Бербок довольна немецкими предприятиями, что остались в Литве, несмотря на давление Китая 

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

Находящаяся в Вильнюсе с визитом глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок в пятницу заявила, что довольна теми предприятиями своей страны, которые решили остаться в Литве, несмотря на давление со стороны Китая.

Она заявила, что Берлин поддерживает Литву в возникшем в прошлом году дипломатическом споре с Пекином.

«Мы едины в поддержке нашего партнера во Всемирной торговой организации. (…) Ни одна немецкая компания не подчинилась угрозам Китая и не ушла из Литвы», — заявила в пятницу журналистам глава германской дипломатии.

«Мы не позволяем расколоть нас», — добавила она.

Гнев Китая в отношении Литвы навлекло прошлогоднее решение Вильнюса разрешить Тайваню открыть представительство в стране с названием «Представительство Тайваня». Тогда Пекин ограничил дипломатические отношения с Вильнюсом и стал блокировать литовский экспорт.

После этих действий Евросоюз в конце января обратился во Всемирную торговую организацию по поводу вероятных нарушений международных правил торговли.

По словам дипломатов, Пекин также пригрозил международным компаниям, сотрудничающим с Литвой, что они не смогут продолжать работу с Китаем, если Вильнюс не изменит свою позицию по Тайваню.

Среди названных был немецкий автомобильный гигант Continental, у которого есть завод автокомпонентов в Литве.

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