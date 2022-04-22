Китай и Индия увеличили закупки нефти у России — СМИ

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Китай и Индия продолжают закупать у России крупные объемы нефти, несмотря на войну в Украине. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на данные Refinitiv, основанные на отслеживании движения нефтетанкеров.

Так, с начала российского вторжения России в Украине 24 февраля и по 18 апреля из РФ вышли в общей сложности 380 нефтетанкеров – больше, чем за тот же период годом ранее (357). А после событий в городе Буча – со 2 по 18 апреля – число отправившихся из России нефтетанкеров составило 119 (109 годом ранее).

Из 380 судов 115 направились в страны Азии: 52 – в Китай, 28 – в Южную Корею, 25 – в Индию, 9 – в Японию и один – в Малайзию.

Поставки в Индию увеличились в восемь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, в Китай – на 33%, в остальные страны – снизились на 16%.

Западные страны, в частности США и Великобритания, заявили о прекращении импорта российской нефти в ответ на действия РФ на Украине. Еще до этого ряд нефтекомпаний, включая BP и Shell, пообещали прекратить закупку нефти в РФ на фоне давления со стороны акционеров, репутационных рисков и логистических проблем.

В результате стоимость российской нефти Urals в Европе упала на 30% в период с начала марта по середину апреля – до $78 за баррель со $111 за баррель, свидетельствуют данные Refinitiv.

На этом фоне российская нефть стала привлекательной для покупателей, которые не опасаются внимания общественности к их закупкам, отмечает основатель и CEO Vanda Insights Вандана Хари.

«Власти Сингапура, например, не обязывают местные компании избегать российской нефти, и от азиатских компаний в основном не требуется занимать позицию против Москвы», – приводит слова эксперта Nikkei.

Индия и Китай, вероятно, продолжат закупать российскую нефть, отмечают аналитики.

«Хотя в марте объемы импорта нефти этими двумя странами увеличились не слишком существенно, в следующие два или три месяца мы, вероятно, увидим рост закупок», – заявил в интервью Nikkei CEO Petro-Logistics Дэниел Гербер.

Ранее в апреле президент США Джо Байден заявил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что покупка большего количества нефти у России не отвечает интересам Индии и может помешать реакции США на войну России против Украины. Вскоре стало известно, что индийская нефтяная корпорация IOC убрала из своего тендера ряд сортов нефти, в том числе российскую Urals.

Также СМИ сообщали, что Китай избегает покупки нефти из РФ по новым контрактам. Китайские нефтеперерабатывающие компании не стали покупать российские грузы нефти с поставкой в мае, утверждали источники.