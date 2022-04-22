Приглашаем вас вместе отпраздновать «День собак»

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Министерство сельского хозяйства совместно с командой Литовского общества кинологов 23 апреля приглашает отметить Всемирный день собак в Вильнюсе, в парке Вингис.

В парке рядом со сценой будут работать «консультационные пункты», где гости мероприятия смогут узнать много полезной информации. Специалисты Минсельхоза проконсультируют по вопросам чипирования и регистрации домашних животных в Регистре домашних животных, а также расскажут, какие льготы Минсельхоз предоставил по маркировке собак, кошек и хорьков для социально незащищенных владельцев.

Представители Государственной продовольственно-ветеринарной службы проконсультируют владельцев животных о пользе маркировки, а также об ответственном приобретении и разведении животных и о том, как распознать жестокое обращение с животными.

Во время мероприятия ветеринары будут бесплатно вакцинировать от бешенства, а чипировать и зарегистрировать своего питомца будет можно за символическую цену в 5 евро. Желающим воспользоваться этой возможностью предлагается предварительно зарегистрироваться на сайте https://forms.gle/DcLtoBub9EM8FoNi8.

Дети смогут весело провести время в творческих мастерских Вильнюсской коллегии. В празднике примут участие представители дрессировочных школ, клубов любителей собак, приютов для животных и, конечно же, команда четвероногих.

Мероприятие пройдет 23 апреля с 12.00 до 15.00

Министерство сельского хозяйства Литвы