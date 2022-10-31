Берлускони считает, что Зеленский пойдет на переговоры с Путиным ради денег

Бывший итальянский премьер-министр и лидер партии Вперед, Италия!, входящей в нынешнюю правительственную коалицию, Сильвио Берлускони считает, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и взамен будут предлагать только помощь в восстановлении, сообщает La Repubblica.

«(Переговоры между Украиной и РФ) возможны, только если в какой-то момент Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если взамен Запад пообещает предоставить ей сотни миллиардов долларов на восстановление разрушенных войной городов. В таком случае Зеленский, возможно, согласится сесть за стол переговоров», — заявил политик.

На возражения о том, что перед переговорами Россия должна вывести войска с территории Украины, Берлускони заявил, что вопрос вхождения Крыма в состав РФ обсуждаться не должен, но на Донбассе должен состояться новый референдум под контролем Запада.

Кроме того, лидер Вперед, Италия! выразил убеждение, что Путин — «человек мира». В то же время он признается, что дважды безуспешно пытался дозвониться до него в начале войны и после этого больше таких попыток не делал.