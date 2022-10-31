Ана Агре — «огненная» скрипачка выступит в Вильнюсе

По многочисленным просьбам поклонников живой музыки самая вдохновенная, харизматичная и талантливая израильская джаз-классик-поп-фанк-скрипачка, именуемая символом Израиля, Ана Агре вновь выступит в Вильнюсе. И на этот раз не соло, а дуэтом со своим братом, известным израильским пианистом и композитором Михаилом Агре. Друзья, это будет нечто незабываемое!

Уникальное полуторачасовое феерическое, полное страсти, внутреннего огня и потрясающего профессионализма выступление-творческая встреча (после которой можно будет задать вопрос Артистам, сфотографироваться и даже испить бокал-другой отличного итальянского безалкогольного вина) состоится 11 ноября в уютном камерном Арт-пространстве «Квартирник».

Только 35 счастливчиков смогут попасть на это дивное представление, поэтому, друзья, поторопитесь приобретать билеты Bilietai.lt!

Невероятная пластика, огненный темперамент, внешняя и внутренняя красота и чувственность, высочайший профессионализм и любовь к публике…лишь малая толика эпитетов, которыми можно описать выступления Аны Агре + Ко! А если добавить непринужденное общение с публикой, забавные комментарии к каждому исполняемому произведению, ядреный еврейский юмор, то шоу-концерты Аны Агре можно отнести к некоему обаятельнейшему театральному действию!

Несмотря на то, что ныне она проживает в Германии, она регулярно посещает свою Родину не только с концертами, но и благотворительными акциями, безвозмездно выступая в госпиталях, воинских частях, детских больницах, везде, где только она может чем-то и кому-то помочь.

Ее концерты в Израиле, Германии, Норвегии, Швеции, Испании, Украине, Великобритании, Франции и Лихтенштейне всегда заканчивались овациями и неописуемым восторгом. Страстное исполнение Вивальди, цыганских, венгерских, польских, разумеется, еврейских мелодий и песен никого не оставляет равнодушным. Ждем Вас, поторопитесь заранее приобрести билеты, их в продаже будет не так уж и много!

Билеты на концерт потрясающего дуэта Ана Агре (электроскрипка) и Михаила Агре (рояль) 11 ноября в 19:00 в Арт-пространстве «Квартирник», что по адресу: Вильнюс, ул. Антакальне 39), продаются во всех кассах Bilietai.lt! Обладателям украинских паспортов вход бесплатный (обязательна предварительная регистрация!).

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