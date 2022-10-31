Для усиления устойчивости энергетики необходимы решения на уровне ЕС – И. Шимоните

Nuotrauka BNS/Žygimantas Gedvila

Для усиления устойчивости Европейского Союза (ЕС) в сфере использования энергоресурсов необходимы общие решения, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Она обратила внимание, что важно не конкурировать с национальными мерами.

«На уровне ЕС мы ищем противоречивые решения, и как максимально помочь Украине в борьбе с российской агрессией, и как укрепить энергоэффективность и устойчивость ЕС, чтобы нельзя было манипулировать нашими обществами и энергетическими системами», — заявила И. Шимоните на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции в Вильнюсе.

«Мы согласны с Грецией, что необходим европейский ответ на эти проблемы, потому что национальные меры в определенном масштабе адекватны и удовлетворительны, но важно не конкурировать национальными мерами или их щедростью, так как это вызовет проблемы не только для энергетических систем, но и для общего рынка ЕС», — добавила она.

«Премьер-министр заявила, что новый пакет ЕС содержит немало мер, которые можно оценить положительно, однако «еще предстоит проделать дополнительную работу».

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также выразил надежду, что министры энергетики ЕС договорятся об общих энергетических решениях.

«Мы тесно сотрудничаем с Литвой, как на своем уровне, так и с министрами энергетики, и мы нашли конкретные решения, которые позволили нам снизить цены на газ. Надеюсь, что эти решения будут согласованы на уровне министров энергетики и таким образом будет снижено то давление, которое мы все ощущаем», — сказал премьер-министр в ходе пресс-конференции.

Премьер-министр Греции также подчеркнул, что если министры энергетики не договорятся, это «будет провалом».

Европейская комиссия предложила странам-членам ЕС совместно закупать газ, ограничить цены на газовой бирже TTF, еще больше снизить спрос на газ и принять новые меры для прозрачного использования инфраструктуры и солидарности. ЕК также предложила создать новый индекс цен на сжиженный природный газ к марту следующего года.

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