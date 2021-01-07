Беспорядки в США

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Четверо бывших президентов США — Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джимми Картер – выступили с заявлениями в соцсетях, в которых осудили беспорядки в центре Вашингтона.

Так, Обама и Клинтон, которые являются демократами, возложили ответственность за произошедшее на действующего американского лидера Дональда Трампа.

В частности, Обама отметил, что республиканец «подстрекал к насилию в Капитолии». По его словам, произошедшие события «являются позором» для США.

«История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, (возникшая в результате) подстрекательства действующего президента, который продолжал необоснованно врать о результатах легитимных выборов, в момент наибольшего позора и стыда для нашей нации», — говорится в заявлении Обамы, опубликованном в Twitter.

По мнению Клинтона, действующий президент США и его сторонники раскаляли ситуацию, «чтобы отменить результаты выборов, которые он проиграл». Клинтон назвал беспорядки «беспрецедентной атакой» на политические институты США.

«Эта атака была вызвана более чем четырехлетней ядовитой политикой, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей политической системе и настраивающей американцев друг против друга», — заявил Клинтон.

Картер, который также является демократом, осудил насилие и призвал участников беспорядков разойтись. Он подчеркнул, что необходимо утвердить итоги прошедших в ноябре выборов, согласно которым победу одержал Джозеф Байден.

В то же время республиканец Буш-младший отметил: «Это то, как оспаривают результаты выборов в банановой республике, а не в нашей стране».

«Меня поразило то, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также проявленное сегодня неуважение по отношению к нашим институтам, традиций и правоохранительным органам», — подчеркнул экс-президент, добавив, что «не верил своим глазам», когда наблюдал за событиями на Капитолии.

Напомним, действующий президент США республиканец Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, которые собрались 6 января на митинге у Белого дома, после чего толпа двинулась к зданию Конгресса. На совместном заседании обеих палат законодательного органа должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые 14 декабря объявили о победе демократа Джозефа Байдена на прошедших президентских выборах.

Сторонники действующего главы государства пытались штурмовать здание Конгресса США, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодателей эвакуировали в безопасные места. Позже силовики при помощи слезоточивого газа зачистили здание Конгресса.

Во время беспорядков погибло четыре человека — одну женщину застрелили в здании Капитолия, трое других погибли в районе вокруг здания.

Правоохранители вечером 6 января задержали более 50 человек после введенного в Вашингтоне из-за беспорядков комендантского часа.

Сегодня Twitter, Instagram и Facebook временно заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа, запретив ему публиковать новые сообщения на своих страницах. Об этом говорится в экстренных сообщениях соцсетей.

Члены правительства США обсуждают возможность отстранить от власти действующего президента США Дональда Трампа и передать его полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

Отстранение Дональда Трампа от власти может произойти на основании 25-й поправки к конституции США. Она предусматривает возможность этого в случае недееспособности главы государства. В этом случае его полномочия до избрания нового президента исполняет вице-президент.

Как отмечает газета USA Today, эта поправка ни разу не применялась с тех пор, как около полувека назад была принята. В среду после событий в Конгрессе ряд законодателей призвал задействовать эту поправку.

Президентский срок Трампа истекает 20 января, когда состоится инаугурация Джозефа Байдена.