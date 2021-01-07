За минувшие сутки в Литве выявлен 2331 новый случай COVID-19, умерли 30 человек

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За минувшие сутки в Литве подтвержден 2331 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончалось 30 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки фиксировались также 2036 выздоровлений.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 154 тыс. 550 случаев заражения коронавирусом, 86 тыс. 109 человек выздоровели, 65 тыс. 730 человек все еще больны.

Согласно данным, опубликованным Департаментом статистики в четверг, за прошедшие сутки от COVID-19 умерли люди в возрасте 20-99 лет, по 15 мужчин и женщин.

Среди них — по одному человеку, относящиеся к возрастным группам 20-29, 30-39, 40-49 и 50-59 лет.

Также скончались десять человек в возрасте 80-89 лет, по семь человек в возрасте 60-69 и 70-79 лет и два человека в возрасте 90-99 лет.

В целом от коронавируса в Литве скончались 2076 человек.

Большинство умерших в возрасте 80-89 — 758, 70-79 — 560, 60-69 — 344, 90-99 — 195, 50-59 — 169, 40-49 — 31, 30-39 — 11, 100- 109 — пятеро, также скончались три человека в возрасте 20-29 лет.

За минувшие сутки также детализировано 10 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.

За минувшие сутки было взято 13 тыс. 837 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 700 тыс. 842.