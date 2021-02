Beveik 2 tūkst. vykusiųjų per sieną su Lenkija neužpildė NVSC anketų

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Per savaitę beveik 2 tūkst. vykusiųjų per sieną su Lenkija neužpildė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) anketų, antradienį pranešė Vidaus reikalų ministerija.

Jos teigimu, pasieniečiai nuo vasario 17 dienos patikrino per 2,8 tūkst. asmenų, iš kurių be būtinų QR kodų atvyko per 1,9 tūkst.