В Литве предлагают разрешить ношение лишь медицинских масок, смягчить ограничения на улице

Эксперты предлагают правительству Литвы разрешить ношение лишь медицинских масок, смягчить требования их ношения на улице.
«Мы предлагаем изменить регламентацию ношения масок на улице: оставить формулировку о том, что маски следует носить в открытых пространствах лишь тогда, когда на расстоянии двух метров есть другие люди», – заявил во вторник на пресс-конференции профессор Кафедры управления здоровьем Литовского университета наук о здоровье Миндаугас Станкунас.
Эксперты также предлагают разрешить ношение лишь медицинских масок.
«Мы также рекомендуем отказаться от различных замен защиты лица – платков, щитков, и должны носиться именно медицинские маски или респираторы», – сказал он.
По его словам, эти предложения должны быть вынесены на рассмотрение правительства в среду.
Если Кабмин одобрит эти предложения, в публичных местах нельзя будет носить платки, тканевые маски и другие подобные меры.
«Мы считаем, что они недостаточно эффективны, и об этом свидетельствуют исследования, наши консультации с другими экспертами, которые хорошо знают физические свойства всех этих средств. Они говорят, что их эффективность очень мала, и рекомендуется от них отказаться, мы это одобрили», – сказал М. Станкунас.
Он утверждает, что также обсуждается, что в определенных случаях, особенно при оказании услуг близкого контакта, должны бы быть обязательными респираторы. Однако он подчеркнул, что этот аспект еще будет обсуждаться.