В Литве предлагают разрешить ношение лишь медицинских масок, смягчить ограничения на улице

По его словам, эти предложения должны быть вынесены на рассмотрение правительства в среду.

Если Кабмин одобрит эти предложения, в публичных местах нельзя будет носить платки, тканевые маски и другие подобные меры.

«Мы считаем, что они недостаточно эффективны, и об этом свидетельствуют исследования, наши консультации с другими экспертами, которые хорошо знают физические свойства всех этих средств. Они говорят, что их эффективность очень мала, и рекомендуется от них отказаться, мы это одобрили», – сказал М. Станкунас.

Он утверждает, что также обсуждается, что в определенных случаях, особенно при оказании услуг близкого контакта, должны бы быть обязательными респираторы. Однако он подчеркнул, что этот аспект еще будет обсуждаться.